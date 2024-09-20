«Мерседес» отказался от днища, представленного на Гран-при Бельгии — Motorsport

Команда Формулы-1 «Мерседес» отказалась от обновлённого днища, которое было представлено на Гран-при Бельгии, прошедшем в июле, сообщает издание Motorsport.

Напомним, «Мерседес» анонсировал новое днище в Спа, однако отказался от него уже в свободной практике. Примечательно, что британец Льюис Хэмилтон стал победителем гонки.

Немецкая команда вернула обновлённое днище на этапы в Нидерландах и Италии, но уже на последующем Гран-при Азербайджана повторно приняла решение не использовать его.

После 17 этапов «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, уступая «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену», лидирующему в чемпионате.