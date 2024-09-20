Ферстаппен — о карьере Риккардо: он добился большего, чем мечтают

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о возможном уходе из серии австралийского ветерана Даниэля Риккардо.

«Даниэль – хороший парень, отлично зарекомендовавший себя в Формуле-1. Это мой друг. Находиться в таком положении всегда неприятно. Хотя, опять же, не думаю, что он должен жалеть себя.

Порой на каком-то этапе карьеры всё складывается не так, как хотелось бы, но он всё равно добился большего, чем кто-либо мог бы мечтать. Даже если вам предстоит последняя гонка, вы всё равно можете оглянуться назад и увидеть нечто удивительное, чего многие не смогли достичь», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.