Хюлькенберг рассказал, как гоночный директор отреагировал на его претензии в Баку

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг раскритиковал долгий ввод виртуальной машины безопасности после аварии Карлоса Сайнса и Серхио Переса в гонке Гран-при Азербайджана, из-за чего он лишился двух позиций, пропустив Льюиса Хэмилтона и Оливера Бермана.

«Я бы удивлён, что флаг снова стал зелёным, прошло немало времени, прежде чем активировался виртуальный сейфти-кар. К примеру, в прошлом году после аварии «Альпин» красный флаг появился очень быстро. Очевидно, эта ситуация отличается от прошлых. И это удивительно.

Уикенд в Баку в целом получился непростым. Хотя гонка была неплохой, казалось, что мы на пути к счастливому концу. Но на последних двух кругах всё пошло не так, и результат выскользнул из наших рук, что очень расстраивает. Но я двигаюсь дальше.

Я подошёл к Нильсу [Виттиху, гоночному директору ФИА] после гонки. Он посчитал, что проделал свою обычную работу. Он не чувствовал, что на этот раз всё было иначе. Думаю, это будет обсуждаться на встречи пилотов. Не знаю, каков будет результат, но, думаю, мы обсудим это», — приводит слова Хюлькенберга блог Адама Купера.