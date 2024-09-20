Перес прокомментировал видео, на котором он толкнул Сайнса в шлем после аварии в Баку

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал эпизод с испанцем Карлосом Сайнсом из «Феррари» на минувшем Гран-при Азербайджана, завирусившийся в Сети.

На одной из камер было видно, что Перес толкнул Сайнса в шлем после аварии, на что болельщики отреагировали негативно, посчитав это агрессией со стороны мексиканца.

«Я говорил с Карлосом, а он смотрел вниз. Я сказал ему, что говорю с ним, я не толкал его. На видео это выглядит хуже, чем было на самом деле.

Карлос — один из моих лучших приятелей среди пилотов, поэтому это последний человек, с которым я хотел бы сталкиваться», — приводит слова Переса издание Racingnews365.