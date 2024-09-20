Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс ответил, на каких оставшихся этапах может победить «Феррари»

Сайнс ответил, на каких оставшихся этапах может победить «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший сказал, на каких, по его мнению, этапах может победить команда до конца сезона.

«Какие-то победы могут прийти в конце года. Наиболее знаковыми трассами в календаре сейчас являются Сингапур и Лас-Вегас, там у нас есть очевидные шансы на победу. Это не означает, что мы победим, но мы будем конкурентоспособнее, чем в Остине, Бразилии и Абу-Даби. И это также не означает, что мы победим в чемпионате. Сильнейшая машина у «Макларена», если бы у них не было ошибок, они бы были уже далеко. «Макларен» и «Ред Булл» остаются в пределах досягаемости», — приводит слова Сайнса издание AS.

Материалы по теме
Перес прокомментировал видео, на котором он толкнул Сайнса в шлем после аварии в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android