Сайнс ответил, на каких оставшихся этапах может победить «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший сказал, на каких, по его мнению, этапах может победить команда до конца сезона.

«Какие-то победы могут прийти в конце года. Наиболее знаковыми трассами в календаре сейчас являются Сингапур и Лас-Вегас, там у нас есть очевидные шансы на победу. Это не означает, что мы победим, но мы будем конкурентоспособнее, чем в Остине, Бразилии и Абу-Даби. И это также не означает, что мы победим в чемпионате. Сильнейшая машина у «Макларена», если бы у них не было ошибок, они бы были уже далеко. «Макларен» и «Ред Булл» остаются в пределах досягаемости», — приводит слова Сайнса издание AS.