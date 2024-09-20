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Отозваны более 1000 спорткаров McLaren. У них на ходу может открыться капот

Отозваны более 1000 спорткаров McLaren. У них на ходу может открыться капот
McLaren GT
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Компания McLaren отозвала 1012 спорткаров McLaren GT из-за проблем с креплением крышки капота — её может сорвать из-за потенциальной поломки, сообщает издание CarScoops.

Дефект обнаружен на моделях, проданных с 12 сентября 2019 года по 19 мая 2023-го. Неисправность может быть опасна не только для водителей McLaren GT, но и для других участников движения.

Двухместный гранд-турер McLaren GT был представлен на Женевском автосалоне 2019 года. Автомобиль оснащён 4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 456 кВт (620 л. с.). До 100 км/ч McLaren GT разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 326,7 км/ч.

Отметим, что в мае с похожей проблемой столкнулись владельцы Lamborghini Urus. Тогда были отозваны более двух тысяч суперкроссоверов.

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