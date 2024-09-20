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Леклер — лучший в первой практике Гран-при Сингапура, Ферстаппен — четвёртый

Леклер — лучший в первой практике Гран-при Сингапура, Ферстаппен — четвёртый
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В Сингапуре завершилась первая свободная практика. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Гран-при Сингапура. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») 1:31.763.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.076.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.189.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.334.
5. Юки Цунода («РБ») +0.500.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.606.
7. Даниэль Риккардо («РБ») +0.612.
8. Алекс Албон («Уильямс») +0.688.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.847.
10. Эстебан Окон («Альпин») +0.852.
11. Франко Колапинто («Уильямс») +0.855.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.916.
13. Пьер Гасли («Альпин») +0.931.
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1.004.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.015.
16. Джордж Расселл («Мерседес») +1.571.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.614.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.722.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.822.
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.034.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 1
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.763
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.076
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.189
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