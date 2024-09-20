Ферстаппен вызван к стюардам за ругань на пресс-конференции
Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам за нецензурную брань на пресс-конференции, состоявшейся в минувший четверг, 19 сентября.
Нидерландец негативно высказался о квалификации минувшего Гран-при Азербайджана, заявив, что его машина была испорчена сменой настроек, и сказав в нецензурной форме, что «ей пришёл конец».
Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024. Расписание трансляций (время московское):
Пятница, 20 сентября
16:00 Вторая тренировка
Суббота, 21 сентября
12:30. Третья тренировка
16:00. Квалификация
Воскресенье, 22 сентября
15:00. Гонка
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