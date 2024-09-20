Ферстаппен вызван к стюардам за ругань на пресс-конференции

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам за нецензурную брань на пресс-конференции, состоявшейся в минувший четверг, 19 сентября.

Нидерландец негативно высказался о квалификации минувшего Гран-при Азербайджана, заявив, что его машина была испорчена сменой настроек, и сказав в нецензурной форме, что «ей пришёл конец».

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024. Расписание трансляций (время московское):

Пятница, 20 сентября

16:00 Вторая тренировка

Суббота, 21 сентября

12:30. Третья тренировка

16:00. Квалификация

Воскресенье, 22 сентября

15:00. Гонка