«Макларену» пришлось изменить гибкое антикрыло после расследования ФИА — AMuS
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Команда «Макларен» изменила гибкое антикрыло после расследования Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание Auto Motor und Sport.
Напомним, часть паддока посчитала, что конструкция «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. Позже ФИА выступила с заявлением, сообщив, что проведёт проверку.
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