«Макларену» пришлось изменить гибкое антикрыло после расследования ФИА — AMuS

Команда «Макларен» изменила гибкое антикрыло после расследования Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание Auto Motor und Sport.

Напомним, часть паддока посчитала, что конструкция «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. Позже ФИА выступила с заявлением, сообщив, что проведёт проверку.