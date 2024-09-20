ФИА вынесла решение касательно Ферстаппена, грубо высказавшегося на пресс-конференции

Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла решение по ситуации с трёхкратным чемпионом мира и пилотом «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

Напомним, Ферстаппен негативно высказался на пресс-конференции о квалификации минувшего Гран-при Азербайджана, заявив, что его машина была испорчена сменой настроек, и сказав в нецензурной форме, что «ей пришёл конец».

Согласно решению ФИА, поскольку пилоты уже неоднократно предупреждались о запрете на нецензурную брань, Ферстаппен, взамен обычного предупреждения, будет обязан провести «определённую работу в интересах общественности». Детали не сообщаются.