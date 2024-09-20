Источник: «Ред Булл» добивался лишения «Макларена» части очков за гибкое антикрыло

Команда «Ред Булл», выступившая против использования «Маклареном» гибкого заднего антикрыла, добивалась штрафа для конкурентов, сообщает издание Auto Motor and Sport.

Напомним, часть паддока посчитала, что конструкция «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. Позже ФИА провела расследование, по результатам которого «Макларен» был вынужден изменить деталь.

По информации AMuS, австрийский коллектив настаивал на том, чтобы «Макларен» был лишён части очков в Кубке конструкторов, поскольку последний использовал антикрыло на этапах в Бельгии, Италии и Азербайджане.