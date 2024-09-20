«Макларен» выпустил заявление в связи с принудительной заменой гибкого антикрыла

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала заявление после решения Международной автомобильной федерации (ФИА) об изменении гибкого антикрыла болида команды.

«Макларену» было предложено внести некоторые незначительные изменения в антикрыло после переговоров с ФИА, хотя наше крыло образца этапа в Баку соответствует правилам и прошло все проверки ФИА.

Мы ожидаем, что ФИА проведёт аналогичные переговоры с другими командами касательно соответствия их задних крыльев», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее часть паддока посчитала, что конструкция «Макларена» нелегальна и является подобием мини-системы DRS, приоткрывающейся на прямых под потоком воздуха. ФИА провела расследование, по результатам которого «Макларен» был вынужден изменить деталь.