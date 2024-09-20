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Новичок «Уильямса» Колапинто по ошибке заехал на пит-стоп к «Альпин»

Курьёзный эпизод произошёл по ходу второй свободной практики Гран-при Сингапура.

Пилот «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто по ошибке заехал на пит-стоп к команде «Альпин».

Фото: кадр из трансляции Ф-1

Отметим, что французская команда не оставила инцидент без внимания, опубликовав сообщение в социальных сетях: «Приветствуем, Франко Колапинто».

Гран-при Сингапура. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») 1:31.763.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.076.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.189.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.334.

5. Юки Цунода («РБ») +0.500.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.606.

7. Даниэль Риккардо («РБ») +0.612.

8. Алекс Албон («Уильямс») +0.688.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.847.

10. Эстебан Окон («Альпин») +0.852.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй практики Гран-при Сингапура.