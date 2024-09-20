Новичок «Уильямса» Колапинто по ошибке заехал на пит-стоп к «Альпин»

Курьёзный эпизод произошёл по ходу второй свободной практики Гран-при Сингапура.
Пилот «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто по ошибке заехал на пит-стоп к команде «Альпин».
Фото: кадр из трансляции Ф-1
Отметим, что французская команда не оставила инцидент без внимания, опубликовав сообщение в социальных сетях: «Приветствуем, Франко Колапинто».
Гран-при Сингапура. Первая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») 1:31.763.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.076.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.189.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.334.
5. Юки Цунода («РБ») +0.500.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.606.
7. Даниэль Риккардо («РБ») +0.612.
8. Алекс Албон («Уильямс») +0.688.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.847.
10. Эстебан Окон («Альпин») +0.852.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй практики Гран-при Сингапура.