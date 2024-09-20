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Норрис — лучший во 2-й практике ГП Сингапура, Ферстаппен — 15-й, Расселл врезался в стену

На городской трассе «Марина Бей» завершилась вторая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим был его товарищ по команд Карлос Сайнс.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал 15-й результат.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл врезался в стену под конец сессии, повредил переднее антикрыло, но смог продолжить движение и добраться в боксы.

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:30.727

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.058

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.629

4. Юки Цунода («РБ») +0.741

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.747

6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.751

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.761

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0.871

9. Александер Албон («Уильямс») +0.923

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.940

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.982

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.023

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.066

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.230

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.294

16. Франко Колапинто («Уильямс») +1.330

17. Эстебан Окон («Альпин») +1.392

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.495

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.632

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.059