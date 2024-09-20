«Это больше, чем просто случай на грани». Вассёр — о спорном антикрыле «Макларена»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр выразил недовольство тем, сколько времени потребовалось ФИА, чтобы указать «Макларену» на необходимость изменить их спорное гибкое заднее антикрыло.

«Мы просмотрели предыдущие этапы, они использовали этот трюк только на трассах с низкой прижимной силой. Не уверен, что они захотят использовать его и в Сингапуре. Если это продолжится, то это будет ответственность ФИА, это не моя обязанность. Они [ФИА] должны с этим разобраться, и мы должны им доверять.

Думаю, это больше, чем просто случай на грани. У нас есть видео и фото фиксация этого, и это немного огорчает, ведь вы прекрасно помните ситуацию в Монце, у нас было пять машин, которые были в квалификации в двух сотых секунды. Потеряв их, можно было опуститься сразу на несколько позиций. В Баку мы проехали 10 кругов вплотную. Можете себе представить, какое у нас было разочарование.

Мы согласны, что переднее крыло может быть серой зоной, потому что в технической директиве говорится, что нельзя проектировать часть машины с намерением её деформации. История с задним крылом совершенно другая, потому что в статье указано его максимально допустимое отклонение. И это чёрно-белая ситуация, не серая, не тёмно-серая, не светло-серая… Для меня это совершенно ясно», — приводит слова Вассёра RacingNews365.