Компания Nissan снимет с производства культовый GT-R из-за регуляторов

Японская компания Nissan снимет с производства знаменитый спорткар GT-R в 2025 году, подтвердил ходившие ранее слухи продуктовый директор марки Пьер Луан.

«Мы продавали эту машину 17 лет и были бы рады продавать её ещё столько же, но регуляторы создают нам проблемы», — приводит слова Луана издание Top Gear. Так, за последние годы продажи Nissan GT-R были запрещены в разных странах из-за несоответствия местным регуляторным требованиям.

Пока неизвестно, будет ли продолжена линейка GT-R в будущем. Одним из вариантов развития автомобиля называют концепт экстремального электромобиля Hyper Force, представленный на выставке в Японии в октябре прошлого года.

Nissan GT-R в кузове R35 был представлен в декабре 2007 года. Машина получилась невероятно сбалансированной и эффективной и быстро приобрела популярность по всему миру — за 17 лет продано более 40 тыс. GT-R. В марте 2024-го в Nissan представили обновлённую версию GT-R мощностью 608 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 секунды и способен развивать скорость в 328 км/ч.