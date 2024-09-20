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Серхио Перес рассказал, за что «Ред Булл» извинился перед ним

Серхио Перес рассказал, за что «Ред Булл» извинился перед ним
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что его команда извинилась перед ним после Гран-при Италии за то, что игнорировала его проблемы.

«Да, в какой-то мере команда стала больше прислушиваться ко мне. Если честно, после Монцы некоторые инженеры подходили ко мне и в каком-то смысле извинялись, потому что теперь стало гораздо понятнее, о каких проблемах я ранее говорил.

Вокруг этого всегда было много домыслов, и люди говорили, что проблема в том, что я недостаточно сосредоточен или что-то в этом роде. Но, в конце концов, я просто рад, что мы обнаружили проблему и можем сосредоточиться на ней и решить её.

Проблема, с которой я столкнулся в начале года, заключалась в том, что у меня была машина, которой я не мог управлять, мне было просто очень некомфортно за рулём. Было очень тяжело проходить повороты, не зная, как она себя поведёт. Очень трудно выжать максимум в такой ситуации», — приводит слова Переса Motorsport Week.

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