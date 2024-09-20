Хэмилтон выразил сомнения, что «Мерседес» пробьется в финал квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сомневается, что его команда сможет пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура.

«На данный момент мы не прошли бы в Q3. Это будет очень сложно. Очень сложный день. Мы перепробовали все настройки, но, похоже, ничего не получилось.

Мы на самом деле работали с полной отдачей, но потом обнаруживаем, что отстаём на секунду. Думаю, в конечном счете, мы просто немного сбились с пути, и я не совсем уверен, в каком направлении в работе с машиной идти», — приводит слова Хэмилтона Race Fans.

Во второй практике Гран-при Сингапура на трассе «Марина Бей» Льюис Хэмилтон показал 11-й результат, уступив времени Ландо Норриса 0.982 секунды.