Ферстаппен высказался о проблемах «Ред Булл» в первый день уикенда в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда в первый день уикенда Гран-при Сингапура.

«Сегодня у нас был трудный день. У нас не было нужного сцепления с асфальтом, поэтому я чувствовал, что мы скользим намного сильнее, чем обычно. Это привело к некоторым проблемам во второй сессии, которая прошла для нас не очень хорошо. Мы не столько боролись с кочками и поребриками, сколько с общим держаком шин. Нам нужно вернуться к анализу полученных данных и посмотреть, что мы можем сделать для улучшения работы машины и шин перед квалификацией», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Во второй пятничной практике Макс Ферстаппен показал 15-й результат, уступив времени Ландо Норриса 1,294 секунды.