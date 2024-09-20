Норрис выразил беспокойство из-за формы Леклера в Сингапуре

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свой лучший результат во второй практике Гран-при Сингапура, при этом выразив обеспокоенность формой «Феррари» и Шарля Леклера.

«У нас был неплохой темп. Я чувствую себя нормально. Это был хороший круг. Как мы и ожидали, мы впереди «Феррари». Но это был очень хороший круг, и Шарль очень близко. Я надеялся, что у меня будет гораздо большее преимущества, а это означает, что они очень-очень быстры. Но пока всё идёт нормально. Это одна из наших сильных сторон — сразу быть быстрыми. Но потом мы, как правило, не прогрессируем так сильно, как некоторые другие команды. Посмотрим. Всё будет плотно. Думаю, мы в обнадёживающем положении. Мы не можем много изменить, просто пытаемся улучшить некоторые вещи.

Шарль очень силён на городских трассах. Мы видели, на что он способен в Баку и в Монако. Если он недоволен своим кругом, то я переживаю о завтрашнем дне», — приводит слова Норриса GP Blog.