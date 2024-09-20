«Кик-Заубер» продлил контракт с Боттасом на один сезон — Blick

Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер», которая в 2026 году трансформируется в заводскую команду «Ауди», определилась с кандидатурой второго гонщика на сезон-2025. Как сообщил изданию Blick источник в команде, «Кик-Заубер» продлил на один год соглашение с нынешним боевым пилотом швейцарцев Валттери Боттасом. Отмечается, что ранее тот же источник первым сообщил, что «Заубер» станет заводской командой «Ауди». Когда именно швейцарцы объявят о контракте с Боттасом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в переговорах между Боттасом и «Кик-Заубером» главной проблемой являлась продолжительность контракта: Валттери требовал новое многолетнее соглашение, в то время как команда хотела сохранить свободу манёвра на трансферном рынке перед сезоном-2026.