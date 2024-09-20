Мартин Брандл считает, что руководство «Ред Булл» высадит Риккардо на гонку в Остине

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл считает, что руководство «Ред Булл» высадит Даниэля Риккардо на Гран-при США в Остине.

«Как я понимаю, Дэн не будет участвовать в следующем Гран-при в Остине. Но он останется в составе [системы] «Ред Булл». Они хотят посмотреть, как проедет Лиам Лоусон, по ряду причин, как я предполагаю.

Думаю, если бы Дэн провёл более сильный сезон, это имело бы большое значение, не только для его перспектив во второй команде «РБ», но и в основной команде «Ред Булл». Всё сложилось не так хорошо, как он хотел, но я не думаю, что он будет гоняться в Остине», — приводит слова Брандла Sky Sports.