Леклер: машина вела себя не совсем так, как я хотел

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что его машина ощущалась в первый день гоночного уикенда Гран-при Сингапура не совсем так, как ему хотелось бы.

«Ощущения были хорошими, но ещё есть над чем поработать. Машина вела себя не совсем так, как я хотел. Нам ещё нужно улучшить её поведение. Прогноз на оставшуюся часть уикенда непредсказуем. Нам придётся очень быстро адаптироваться. И мы не можем полагаться лишь на сильную пятницу. Это была неплохая пятница. Всегда лучше иметь удачную пятницу, чем плохую. Это хорошая отправная точка. Но нам всё ещё нужно двигаться вперёд. Просто нужно немного улучшить баланс, чтобы он был более цельным.

Думаю, завтра все будут гораздо ближе. Будет гораздо плотнее, и тогда посмотрим, изменится ли расклад сил», — приводит слова Леклера Crash.

Во второй пятничной практике Шарль Леклер показал второй результат, уступив времени Ландо Норриса 0,058 секунды.