Марко — о скорости «Ред Булл»: не можем это принять. У нас тот же темп, что у Колапинто!

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал проблемы австрийской команды Формулы-1 на пятничных тренировках Гран-при Сингапура.

«На машине Макса ничего не работало, у него не было сцепления ни на «софте», ни на «харде“, и баланс был неправильным.

Мы не можем это принять. Прямо сейчас я бы сказал, что ситуация сильно беспокоит, нам нужно попробовать что-то радикальное. Я взглянул — у нас тот же темп, что у Франко Колапинто!» — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на Sky Sport.

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:30.727

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.058

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.629

4. Юки Цунода («РБ») +0.741

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.747

6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.751

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.761

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0.871

9. Александер Албон («Уильямс») +0.923

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.940

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.982

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.023

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.066

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.230

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.294

16. Франко Колапинто («Уильямс») +1.330

17. Эстебан Окон («Альпин») +1.392

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.495

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.632

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.059