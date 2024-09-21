Ford начнёт оснащать свои машины караоке. В нём будут песни и на русском языке

Компания Ford объявила, что начнёт оснащать свои машины караоке. Первыми эту систему Stingray Karaoke получат пикап F-150 Lightning и электрический Mustang Mach-E.

Каракое в Ford F-150 Lightning Фото: Ford

Согласно пресс-релизу, в библиотеке караоке предусмотрен широкий выбор песен разных жанров для всех возрастов. Тексты к композициям будут доступны на 36 языках мира, включая русский. Система управляется со смартфона через подключение QR-кодом и позволит добавлять дополнительные песни.

Караоке в Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Чуть ранее стало известно, что в Ford подали заявку на регистрацию системы, которая будет слушать разговоры водителя и пассажиров, чтобы показывать более релевантную рекламу. На данный момент неизвестно, будет ли эта система использоваться в автомобилях, либо же подача патента — попытка защитить интеллектуальную собственность.