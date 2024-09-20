Гонщик MotoGP рассказал, как потерял память на две недели после падения c мотоцикла

Мотогонщик «Прамака» Франко Морбиделли рассказал о серьёзной потере памяти после аварии в январе перед стартом сезона на тестах в Портимане.

Морбиделли упал в седьмом повороте и ударился головой об асфальт, в результате чего потерял сознание. Итальянца пришлось отвезти в больницу, где врачи обнаружили у него в голове тромб.

«Я потерял память. На две недели. Не узнавал близких мне людей, членов семьи. Это казалось невозможным, и всё же. Я пережил много страхов. К счастью, воспоминания и ясность рассудка постепенно возвращались. Каждый день — деталь, что-то большее: мой мозг снова начал функционировать, как и прежде.

За две недели до начала сезона я всё ещё был немного не в себе. Но вся моя команда и спортивная семья, которая меня окружает, были великолепны. Возвращение на байк было очень сложным, ведь я не гонялся три месяца с гонки в Валенсии.

Я целый месяц не тренировался, восстанавливался после серьёзной травмы, мне приходилось оставаться без движения. После двух сложных лет с «Ямахой» получить такой удар очень тяжело. Но я стиснул зубы. Жизнь в любой момент может подвергнуть нас испытанию. Могу с уверенностью сказать, что повидал всё, но каждый раз понимаешь, что нужно быть сильным, чтобы справиться с невзгодами.

Как мужчина я знаю: мне повезло, что рядом со мной моя мать, моя невеста, моя семья. Я понял, что меня очень любят, и надеюсь, что я этого заслуживаю», — приводит слова Морбиделли La Repubblica.