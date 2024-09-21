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Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024: третья практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024: третья практика, онлайн-трансляция
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Сегодня, 21 сентября, на городской трассе «Марина Бей» состоится третья тренировка 18-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Её начало запланировано на 12:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1.

В чемпионате продолжает лидировать пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 313 очков. На втором месте находится гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 254 балла. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (235 очков).

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