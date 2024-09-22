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Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
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Сегодня, 22 сентября, на городской трассе «Марина Бей» состоится гонка 18-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Её начало запланировано на 15:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

В общем зачёте пилотов продолжает лидировать гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 313 очков. На втором месте находится гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 254 балла. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (235 очков).

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