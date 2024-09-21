Марко: мы трижды жаловались на заднее крыло «Макларена», пора посмотреть на переднее

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намерен продолжить борьбу со спорными элементами машины «Макларена».

«Мы трижды жаловались на заднее антикрыло «Макларена». Сегодня ФИА приняла очень правильное решение. Заднее антикрыло «Макларена» запрещено. Теперь пора посмотреть на их переднее антикрыло», — приводит слова Марко итальянское издание Formula Passion.

В пятницу, 20 сентября, Международная автомобильная федерация потребовала от «Макларена» изменить конструкцию заднего антикрыла, чтобы оно не приоткрывалось на прямых под потоком воздуха.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.