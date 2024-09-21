Норрис считает, что Пиастри отплатит ему за помощь в Баку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что Оскар Пиастри отплатит ему за помощь на Гран-при Азербайджана, где британец сдержал Серхио Переса и помог победить своему напарнику.

«В прошлые выходные я помог Оскару одержать победу. Я сыграл свою роль и уверен, что Оскар сыграет свою, когда придёт время.

Не думаю, что это работает так просто. То есть, если я помогаю ему, он должен помочь мне. Это не так уж часто работает. Однако если во время этой гонки [в Сингапуре] или в одной из следующих возникнет ситуация, когда он сможет мне помочь, то я уверен, что он сделает то же самое. Но это не потому, что он мне что-то должен», — приводит слова Норриса RacingNews365.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.