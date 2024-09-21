«Давно не получал удовольствия от пилотирования». Окон — о последних результатах «Альпин»

28-летний французский автогонщик Формулы-1, представляющий команду «Альпин», Эстебан Окон рассказал о проблемах коллектива.

«Уильямс» находится сейчас на очень хорошем пути. Они были очень быстры весь сезон — возможно, быстрее нас большую часть времени. В данный момент мы, очевидно, девятые в Кубке конструкторов. К сожалению, это немного отражается на производительности автомобиля. Вся команда делает всё возможное, чтобы попытаться улучшить ситуацию, но будет сложно восстановиться.

Мы, конечно, не сдаёмся. Начинаем в эти выходные, постараемся провести их лучше, чем в Баку. Было полно проблем и сложностей, и мы просто хотим построить что-то хорошее и получить удовольствие. А удовольствие от пилотирования — это самое важное, чего у меня уже давно не было.

Я всё ещё хочу закончить главу с «Альпин» на высоте. Пока всё идёт не так, как мне бы хотелось. К сожалению, это довольно печально. Но, надеюсь, мы сможем наверстать упущенное и встанем на свою лучшую сторону в оставшейся части сезона», — приводит слова Окона издание RaceFans.

Напомним, по ходу сезона-2024 было объявлено, что Эстебан Окон покинет «Альпин» в конце года, а в 2025-м станет пилотом команды «Хаас», присоединившись к британцу Оливеру Берману.