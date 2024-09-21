Российский чемпион мира по картингу отреагировал на подписание «Мерседесом» Антонелли

Молодой российский гонщик, ставший в 2023 году чемпионом мира по картингу, Кирилл Куцков отреагировал на подписание командой Формулы-1 «Мерседес» контракта с юниором академии Андреа Кими Антонелли, который в сезоне-2025 станет боевым пилотом команды. Куцков и Антонелли были напарниками в команде «Energy» в картинге.

Фото: Из личного архива Куцкова

«Мерседес» подписал контракт с Андреа Кими Антонелли на 2025 год. Мой бывший товарищ по команде и друг. Хочу пожелать тебе всего наилучшего в твоём новом испытании. Это путешествие будет особенным и, конечно, нелёгким. Надеюсь, скоро увижу тебя на вершине», — написал Куцков на своей странице в социальных сетях.

В свой победный сезон Кирилл Куцков выступал на карте бренда FA Alonso Kart, принадлежавшего двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Интервью с отцом Кирилла Куцкова можно прочитать на «Чемпионате».