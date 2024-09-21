«В Формуле-1 никогда нет гарантий». Марко — о возможном уходе Риккардо после ГП Сингапура

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном уходе австралийского пилота Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура из «РБ» и замене на новозеландца Лиама Лоусона.

«В Формуле-1 никогда нет гарантий. В течение года у нас были разные сроки и обсуждения. И изначально мы решили подумать об окончательном решении по парам пилотов на 2025 год во время летней паузы. В итогу мы попытались выиграть немного времени для обеих команд.

Это большое стратегическое решение, кто где будет гонять, и Сингапур, безусловно, новый момент. После Сингапура будет пауза и пройдут переговоры о 2025 годе, а также о других вариантах. Есть много вариантов, потому что в «РБ» мы также имеем задачу развивать молодых гонщиков.

По сути, сейчас речь идёт о взвешивании вариантов. Вместе с Кристианом [Хорнером] мы также должны определить, какой пилот имеет наибольший потенциал, чтобы однажды выступить в «Ред Булл». А когда этот гонщик присоединится к коллективу — в этом и следующего году — решится на днях», — приводит слова Хельмута издание Racingnews365.

Ранее сообщалось, что руководство «Ред Булл» активировало опцию в контракте Лиама Лоусона, которая даёт ему одно из четырёх мест в составе команды («Ред Булл» или «РБ»), и сам Риккардо прокомментировал слухи о возможной замене в команде.