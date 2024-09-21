«Это ему проигрывать, а не мне». Норрис — о борьбе за титул с Ферстаппеном

24-летний британский автогонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис оценил свои шансы в борьбе за титул чемпиона в сезоне-2024 с трёхкратным обладателем титула из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«На кону возможность проиграть стоит только для Макса. Мне всё ещё нечего терять в эту минуту. Если вернуться к началу года, «Ред Булл» всё ещё доминировал. Я имею в виду, что они выиграли первые четыре или пять гонок года. У Макса было около первых восьми поул-позиций в году, и они опережали нас с большим отрывом, чем мы их.

Так что у них сейчас не такие сложные времена, как у нас в начале года. Они всё ещё более конкурентноспособны, чем мы в начале года. Мы переломили ситуацию, и в то же время я твердо верю, что они также могут изменить ситуацию довольно быстро.

На самом деле, я бы сказал, что они сбавили темп только в последних двух гонках, как в квалификации, так и, возможно, даже больше, в самой гонке. Поэтому, думаю, что людям нужно просто более конкретно смотреть на очевидные вещи, которые находятся прямо перед ними, а не выносить суждения или делать общие выводы», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

Ранее Ландо заявил, что Оскар Пиастри отплатит ему за помощь на Гран-при Азербайджана.