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Ландо Норрис сфотографировался с «грустным Гарольдом» на Гран-при Сингапура

Ландо Норрис сфотографировался с «грустным Гарольдом» на Гран-при Сингапура
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79-летний венгерский электрик Андраш Арато, обрётший популярность в интернете благодаря мему «грустный Гарольд», посетил паддок Формулы-1 на Гран-при Сингапура в пятницу, когда команды принимали участие в двух свободных практиках.

Арато прогулялся по боксам и пит-лейну, сделав фотографию с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Норрис и грустный Гарольд

Норрис и грустный Гарольд

Фото: Из личного архива Арато

Также Андраш сфотографировался с представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Расселл и Арато

Расселл и Арато

Фото: Из личного архива Арато

Грустный Гарольд после выхода на пенсию в течение пяти лет работал диджеем на местной радиостанции. В 2019 году стал рекламным лицом Coca-Cola в Венгрии.

Журналист и Гарольд

Журналист и Гарольд

Фото: Из личного архива Арато

Гран-при Сингапура проходит с 20 по 22 сентября. Сегодня, 21 сентября, в 16:00 по мск состоится квалификация, следить за которой вы сможете на нашем портале.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.

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