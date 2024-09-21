Ландо Норрис сфотографировался с «грустным Гарольдом» на Гран-при Сингапура

79-летний венгерский электрик Андраш Арато, обрётший популярность в интернете благодаря мему «грустный Гарольд», посетил паддок Формулы-1 на Гран-при Сингапура в пятницу, когда команды принимали участие в двух свободных практиках.

Арато прогулялся по боксам и пит-лейну, сделав фотографию с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Норрис и грустный Гарольд Фото: Из личного архива Арато

Также Андраш сфотографировался с представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Расселл и Арато Фото: Из личного архива Арато

Грустный Гарольд после выхода на пенсию в течение пяти лет работал диджеем на местной радиостанции. В 2019 году стал рекламным лицом Coca-Cola в Венгрии.

Журналист и Гарольд Фото: Из личного архива Арато

Гран-при Сингапура проходит с 20 по 22 сентября. Сегодня, 21 сентября, в 16:00 по мск состоится квалификация, следить за которой вы сможете на нашем портале.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.