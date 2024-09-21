Баньяя выиграл квалификацию ГП Эмилии-Романьи MotoGP, Мартин — 2-й, Бастьянини — 3-й
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В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась квалификация 15-го этапа сезона Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP, лучший результат по итогам которой показал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второй результат показал лидер чемпионата Хорхе Мартин («Дукати»). Тройку замкнул Энеа Бастьянини (тоже «Дукати»).
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:30.031;
2. Хорхе Мартин («Дукати») +0.214;
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.533;
4. Брэд Биндер («КТМ») +0.605;
5. Педро Акоста («КТМ») +0.700;
6. Марко Бедзекки («Дукати») +0.806;
7. Марк Маркес («Дукати») +0.849;
8. Маверик Виньялес («Дукати») +0.878;
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.890;
10. Франко Морбиделли («Дукати») +0.901.
MotoGP 2024. Этап 17, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация 2
21 сентября 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:30.031
2
Хорхе Мартин
Ducati
+0.214
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.533
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