Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баньяя выиграл квалификацию ГП Эмилии-Романьи MotoGP, Мартин — 2-й, Бастьянини — 3-й

Баньяя выиграл квалификацию ГП Эмилии-Романьи MotoGP, Мартин — 2-й, Бастьянини — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась квалификация 15-го этапа сезона Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP, лучший результат по итогам которой показал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второй результат показал лидер чемпионата Хорхе Мартин («Дукати»). Тройку замкнул Энеа Бастьянини (тоже «Дукати»).

MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:30.031;
2. Хорхе Мартин («Дукати») +0.214;
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.533;
4. Брэд Биндер («КТМ») +0.605;
5. Педро Акоста («КТМ») +0.700;
6. Марко Бедзекки («Дукати») +0.806;
7. Марк Маркес («Дукати») +0.849;
8. Маверик Виньялес («Дукати») +0.878;
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.890;
10. Франко Морбиделли («Дукати») +0.901.

MotoGP 2024. Этап 17, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация 2
21 сентября 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:30.031
2
Хорхе Мартин
Ducati
+0.214
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+0.533
Материалы по теме
Гонщик MotoGP рассказал, как потерял память на две недели после падения c мотоцикла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android