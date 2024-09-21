Третья практика Формулы-1 была прервана из-за варана на трассе

Прямо сейчас в Сингапуре проходит третья практика Формулы-1 на трассе «Марина Бей». Свободные заезды были прерваны красными флагами из-за появившегося на трассе, предположительно, варана.

Фото: Кадр из трансляции

В данный момент ящерица убрана с трассы и тренировка продолжается.

Первое место в тренировке, прошедшей в пятницу, занял монегаск из «Феррари» Шарль Леклер, вторым приехал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Во вторых свободных заездах в тот же день Норрис и Леклер поменялись местам по итогам тренировки. Первым стал Ландо, вторым Шарль. Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс обе тренировки завершил на третьем месте.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») первую тренировку завершил на четвёртом месте, вторую — на 15-м.