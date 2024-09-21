Норрис — лучший в 3-й практике Гран-при Сингапура, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й

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На городской трассе «Марина Бей» завершилась третья свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим был напарник Норриса — Оскар Пиастри.

Лидер чемпионата из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал четвёртый результат. Напарник Макса Серхио Перес — 15-й.

В начале свободных заездов на трассу выбежал, предположительно, варан, из-за чего были вывешены красные флаги. Затем ящерицу убрали и тренировка продолжилась.

Гран-при Сингапура. Третья свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») 1:29.646;

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.479

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.785;

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.894;

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.913;

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1.161;

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.218;

8. Александер Албон («Уильямс») +1.303;

9. Франко Колапинто («Уильямс») +1.343;

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.436;

11. Юки Цунода («РБ») +1.468;

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.541;

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.619;

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.721;

15. Серхио Перес («Ред Булл») +1.794;

16. Эстебан Окон («Альпин») +1.913;

17. Даниэль Риккардо («РБ») +1.915;

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.073;

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.452;

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.006.