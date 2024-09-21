Норрис — лучший в 3-й практике Гран-при Сингапура, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й

На городской трассе «Марина Бей» завершилась третья свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат продемонстрировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим был напарник Норриса — Оскар Пиастри.
Лидер чемпионата из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал четвёртый результат. Напарник Макса Серхио Перес — 15-й.
В начале свободных заездов на трассу выбежал, предположительно, варан, из-за чего были вывешены красные флаги. Затем ящерицу убрали и тренировка продолжилась.
Гран-при Сингапура. Третья свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») 1:29.646;
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.479
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.785;
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.894;
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.913;
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1.161;
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.218;
8. Александер Албон («Уильямс») +1.303;
9. Франко Колапинто («Уильямс») +1.343;
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.436;
11. Юки Цунода («РБ») +1.468;
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.541;
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.619;
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.721;
15. Серхио Перес («Ред Булл») +1.794;
16. Эстебан Окон («Альпин») +1.913;
17. Даниэль Риккардо («РБ») +1.915;
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.073;
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2.452;
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.006.