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«Феррари» нарушила правила при работе с шинами на болиде Леклера

«Феррари» нарушила правила при работе с шинами на болиде Леклера
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В ходе третьих свободных заездов Гран-при Сингапура, прошедших сегодня, 21 сентября, команда «Феррари» нарушила правила при работе с шинами на болиде монегаска Шарля Леклера.

«Во время третьей сессии свободных заездов было отмечено, что давление в шинах Set 503 на болиде №16 [Шарля Леклера] было изменено, пока автомобиль находился на пит-стопе. Эта регулировка не была выполнена в соответствии с процедурами, изложенными в техническом регламенте Я передаю это на рассмотрение стюардов», — говорится в заявлении делегата ФИА Джо Бауэра.

В первой тренировке Шарль занял первое место, во второй практике он закончил вторым, а в прошедшей третьей — стал пятым.

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