Стали известны детали встречи генерального директора «Рено» с сотрудниками «Альпин»

В пятницу прошла встреча генерального директора «Рено» Луки де Мео с сотрудниками моторного завода французского концерна в Вири-Шатийоне в связи с протестами работников из-за возможного отказа от двигателей в сезоне-2026.

«Усилия и конкретные предложения делегации Вири-Шатийоне, похоже, нашли отклик у руководства, которое продолжает размышлять о сохранении деятельности Формулы-1 на французской площадке. Однако риск сворачивания программы двигателей Формулы-1 сохраняется в тот самый момент, когда промышленность во Франции нуждается в поддержке своих талантов», — говорится в заявлении работников.

Ранее де Мео высказал намерение добиться более экономически эффективного управления командой «Альпин» и производства моторов в Вири. В связи с этим «Альпин» может перейти на сторонние моторы.