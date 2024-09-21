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«Он постарел на 50 лет из-за их трактора». Поклонники — о внешнем виде Стролла в Сингапуре

«Он постарел на 50 лет из-за их трактора». Поклонники — о внешнем виде Стролла в Сингапуре
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Поклонники Формулы-1 были удивлены внешним видом 25-летнего канадского гонщика команды «Астон Мартин» Лэнса Стролла после прошедших в пятницу двух свободных практик Гран-при Сингапура.

Стролл на интервью после второй практики

Стролл на интервью после второй практики

Фото: Кадр из трансляции

«Стролл постарел на 50 лет из-за их трактора, о нет!» — написал один из поклонников.

«Почему он выглядит так, будто разлагается?» — выразил мнение другой.

«Он выглядит так, будто постарел на 10 лет за один день», — написал третий.

«Я была в шоке, увидев его таким… его яркая улыбка… куда она делась? Надеюсь, что, какова бы ни была причина… с ним всё в порядке», — поделилась мнением другая фанатка гонок.

На третьей свободной практике Стролл занял 18-е место, уступив своему напарнику Фернандо Алонсо, занявшему 10-ю позицию, около пяти десятых.

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