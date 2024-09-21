Ещё один авторитетный источник сообщил о решении «Кик-Заубера» сохранить Боттаса

Издание Racingnews365 сообщило, что руководство швейцарской команды «Кик-Заубер» приняло решение о продлении контракта с 35-летним финским двукратным вице-чемпионом Валттери Боттасом.

Будущее Боттаса было под вопросом в течение последних месяцев после того, как команда решила сделать Нико Хюлькенберга одним из своих гонщиков на 2025 год и далее перед переходом организации в «Ауди» в 2026 году.

Первым о продлении Валттери на следующий сезон сообщило швейцарское издание Blick.

Ранее сообщалось, что в переговорах между Боттасом и «Кик-Заубером» главной проблемой являлась продолжительность контракта: Валттери требовал новое многолетнее соглашение, в то время как команда хотела сохранить свободу манёвра на трансферном рынке перед сезоном-2026.