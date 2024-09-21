Норрис завоевал поул на Гран-при Сингапура, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й

На городской трассе «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
У Шарля Леклера обнулили результат круга из-за нарушения границ трассы во втором повороте. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в третьем сегменте.
Гран-при Сингапура. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:29.525.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:29.728.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:29.841.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.867.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:29.953.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:30.115.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:30.214.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:30.354.
9. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.
10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.
После второго сегмента вылетели:
11. Александер Албон («Уильямс») — 1:30.474.
12. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:30.481.
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:30.579.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:30.653.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:30.769.
После первого сегмента вылетели:
16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:31.085.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.094.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.312.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:31.572.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:32.054.