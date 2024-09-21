Норрис завоевал поул на Гран-при Сингапура, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На городской трассе «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

У Шарля Леклера обнулили результат круга из-за нарушения границ трассы во втором повороте. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в третьем сегменте.

Гран-при Сингапура. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:29.525.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:29.728.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:29.841.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.867.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:29.953.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:30.115.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:30.214.

8. Юки Цунода («РБ») — 1:30.354.

9. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.

10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Александер Албон («Уильямс») — 1:30.474.

12. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:30.481.

13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:30.579.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:30.653.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:30.769.

После первого сегмента вылетели:

16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:31.085.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.094.

18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.312.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:31.572.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:32.054.