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Формула 1, Сингапур 2024: результат квалификации, Норрис — первый, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

Норрис завоевал поул на Гран-при Сингапура, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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На городской трассе «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

У Шарля Леклера обнулили результат круга из-за нарушения границ трассы во втором повороте. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в третьем сегменте.

Гран-при Сингапура. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:29.525.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:29.728.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:29.841.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.867.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:29.953.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:30.115.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:30.214.
8. Юки Цунода («РБ») — 1:30.354.
9. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.
10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.

После второго сегмента вылетели:
11. Александер Албон («Уильямс») — 1:30.474.
12. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:30.481.
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:30.579.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:30.653.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:30.769.

После первого сегмента вылетели:
16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:31.085.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:31.094.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.312.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:31.572.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:32.054.

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
21 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:29.525
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.203
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.316
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