Стали известны детали брифинга с пилотами по поводу нецензурной лексики

Автоспортивный журналист Тобиас Грюнер рассказали детали брифинга Международной федерации автоспорта (ФИА) с пилотами Формулы-1 в пятницу во время Гран-при Сингапура.

«Тема нецензурной лексики также обсуждалась на вчерашнем брифинге для пилотов. Мы слышали, что гонщики обещали быть более осторожными с выражениями во время пресс-конференций. Но они не согласились следить за своей речью во время радиопереговоров, когда они находятся на трассе», — написал Тобиас в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем попросил пилотов как можно меньше материться, сказав, что Формула-1 это не рэп. Льюис Хэмилтон обвинил Сулайема в расизме, а Макс Ферстаппен уже категорически не согласился с такой политикой ФИА.