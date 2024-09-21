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Третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура остановлен из-за аварии Сайнса

Третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура остановлен из-за аварии Сайнса
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Прямо сейчас проходит квалификация Гран-при Сингапура на трассе «Марина Бей». Третий сегмент квалификации остановлен красными флагами из-за аварии испанского пилота команды «Феррари» Карлоса Сайнса.

Фото: Кадр из трансляции

Карлоса развернуло ещё на прогревочном круге — испанец начал разгоняться перед быстрым и на, судя по всему, холодных шинах потерял заднюю часть ещё в предпоследнем повороте. Машина на довольно высокой скорости врезалась в заграждения задней частью.

В течение этого Гран-при Сайнс в первых двух свободных заездах занял третье место, а третью практику завершил на шестом месте. Карлос в сезоне-2025 перейдёт в «Уильямс».

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
21 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
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