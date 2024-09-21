Судьи вынесли решение по нарушению «Феррари» в работе с шинами на болиде Леклера

Международная автомобильная федерация оштрафовала на € 5000 команду «Феррари» за нарушение в работе с шинами на болиде Шарля Леклера во время третьей практики Гран-при Сингапура.

Во время третьей сессии свободных заездов было отмечено, что давление в шинах Set 503 на болиде №16 [Шарля Леклера] было изменено, пока автомобиль находился на пит-стопе. Эта регулировка не была выполнена в соответствии с процедурами, изложенными в техническом регламенте.

Стюарды пришли к выводу, что «Феррари» нарушила статью 30.5A спортивного регламента, которая гласит: «Все шины должны эксплуатироваться в соответствии с предписаниями, выпущенными перед каждым соревнованием ФИА, и назначенным поставщиком шин».

Учитывая предыдущие инциденты с шинами, а также тот факт, что это произошло во время тренировки, стюарды оштрафовали «Феррари» на € 5000.