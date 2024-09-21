Норрис: было непросто, соперники прогрессировали

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал лучший результат.

«Было непросто. Соперники прогрессировали, и добиться такого же уровня улучшений было сложно. Давления становилось всё больше — особенно на последнем круге. Но он получился достаточно хорошим для поула, и я доволен. Весь уикенд я чувствовал себя уверенно, может, быть в квалификации был и не настолько уверен, но с задачей справился. Последний круг мне понравился — сердце бьётся чаще, огромное удовольствие. Этот круг получился не так хорош, как тот, что до красных флагов, но всегда немного не хватает. Я верил, что мы будем быстры, и главным было не перепилотировать — проехать круг так, как я это делал весь уикенд. Но не перейти границу здесь довольно трудно. Машина постоянно смещается, покрытие кочковатое — легко затормозить на метр позже и всё испортить. За такое приходится расплачиваться. Но я оставался спокоен и сделал то, что должен. Теперь с нетерпением жду возможности посмотреть, чего мы добьёмся завтра», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.