Ферстаппен: счастлив быть на первом ряду, если учесть, где мы были вчера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал второй результат.

«В целом квалификация прошла довольно хорошо, нам удалось улучшить машину. Я счастлив быть на первом ряду, если учесть, где мы были вчера. Третий сегмент получился трудным — мой круг удалили, поэтому у всех было лишь по одной попытке, и ты не хочешь на ней перестараться, хочешь оставаться в рамках. Я приму второе место — вполне доволен результатом. На счёт завтрашнего дня сказать сложно — в Сингапуре может произойти что угодно, но мы по крайней мере попытаемся», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.