Хэмилтон: машина внезапно ожила в квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Сингапура, где он показал третий результат.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков и сказать всем спасибо за поддержку, я очень вам благодарен. Квалификации весь год были для меня катастрофой, но я упорно работал, чтобы вернуться на прежний уровень. И внезапно впервые за долгое время машина ожила в квалификации. Жаль, что появились красные флаги, когда мы как раз входили в ритм. Думаю, на последнем круге мы всё-таки немного не добрали, но я благодарен за этот результат. Мы двигались туда-сюда в плане баланса, каждый день меняли на машине всё, но механики справились просто безупречно, и я хочу сказать им за это больше спасибо.

Надеюсь, мы в хорошей позиции, чтобы побороться завтра. Сработают ли изменения настроек завтра? Понятия не имею! По одному дню за раз — сегодня машина была намного лучше, но мы видим, что «Макларены» каждый раз очень быстры. Не знаю, может, мы каким-то способом сможем удержаться за этими парнями, а может — и нет, но мы сделаем всё возможное», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.