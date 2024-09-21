Сайнсу грозит наказание за пересечение трассы после аварии в Q3 Гран-при Сингапура

Пилота «Феррари» Карлоса Сайнса могут наказать за выход на трассу после его аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Сингапура.

Гонщик «Феррари» врезался в ограждение в последнем повороте трассы «Марина Бей», когда до конца сессии оставалось чуть больше восьми минут. Сайнс не пострадал, сам выбрался из своей разбитой машины и, когда сессия была остановлена красным флагом, пошёл через трассу, чтобы добраться до въезда на пит-лейн. Так как стюарды на тот момент ещё не завершили все работы по эвакуации машины, действия Сайнса могут быть квалифицированы как нарушение правил.

Похожий инцидент произошёл на Гран-при Катара в прошлом году, когда Льюис Хэмилтон был оштрафован на € 50 000 и получил предупреждение.

Поул на городской трассе «Марина Бей» завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Карлос Сайнс квалифицировался сегодня 10-м.